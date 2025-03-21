Davinson Sanchez'den korkutan sakatlık: Sahayı sedyeyle terk etti!

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaraylı yıldız Davinson Sanchez herkesin yüreğini ağzına getiren bir sakatlık yaşadı.

Davinson Sanchez'den korkutan sakatlık: Sahayı sedyeyle terk etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:11

Kolombiya'da Brezilya karşısında maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Davinson Sanchez'e sağlık ekipleri hemen müdahele etti ve sedyeyle kenara aldı.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, bu çarpışma sonrası Davinson Sanchez'i oyundan alarak bir başka Galatasaraylı Cuesta'yı sahaya sürdü.

Ancak bu karar Davinson Sanchez'i kızdırdı ve deneyimli stoper oynayabilecek durumda olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci Alisson oyuna devam edemedi.


Etiketler: #Davinson Sanchez #Kolombiya #sakatlık

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