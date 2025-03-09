Davinson Sanchez: 'Ülkenin en büyük takımıyız'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:16

Güncelleme: 09.03.2025 - 23:16

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Alanyaspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Birkaç maçtır en iyi şekilde oynayamadık. İlk yarıda birkaç şans vardı ama faydalanamadık. Kaostan bir gol yedik. Önümüzde finaller var, her maç bir final. Galatasaray'ız, bunun farkındayız, sakin olacağız, kendimiz olacağız. Bu 3 puan üzerinden momentum yaratacağız ve mayısa kadar gideceğiz" dedi.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMIYIZ"

Sanchez, "Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor, çünkü ülkenin en büyük takımıyız. Bazen 1-0'ın da tamam olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 2-3 gol atma şansımız olduğu ikinci yarının ardından 1 gol farkla kazandık. Net ve formda bir takımız. Formu tekrar tutturduk. Büyük takımlar böyledir. Net bir takım olur. Gol atana sahiptir, gol atana top getirenlere sahiptir. Bizde her tür oyuncu var. En önemli maç cuma günü, ona konsantre olacağız" sözlerini sarf etti.