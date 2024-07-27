Davinson Sanchez'den tepki: 'Oyunu çok soğutuyorlar'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:06

Güncelleme: 27.07.2024 - 15:27

Galatasaray' forması giyen Davinson Sanchez, Copa America finali hakkında konuştu.

Arjantin'de Lionel Messi'nin sakatlanmasının kendilerini kötü etkilediğini söyleyen Sanchez, "Copa America finalinde Messi sakatlanıp oyundan çıkınca işimiz zorlaştı çünkü daha fiziksel bir oyun oynayan Nico Gonzalez oyuna girdi" dedi.

Arjantin'in oyunu çok soğuttuğunu söyleyen Sanchez, "Biz ne zaman tempoyu artırsak Arjantinli oyuncular oyunu soğuttu. Hakemle çok fazla konuştular, onların tarzı bu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı başarılı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.