Davinson Sanchez'in forma numarası belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, 6 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in giyeceği forma numarası belli oldu.
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi resmi sitesine göre Galatasaray'da 6 numaralı formayı giyecek.
Davinson Sanchez, milli takım arasından sonra Galatasaray ile antrenmanlara başlayacak.
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