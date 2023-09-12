Davinson Sanchez'in forma numarası belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, 6 numaralı formayı giyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 22:04
Davinson Sanchez'in forma numarası belli oldu
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Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in giyeceği forma numarası belli oldu.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi resmi sitesine göre Galatasaray'da 6 numaralı formayı giyecek.

Davinson Sanchez, milli takım arasından sonra Galatasaray ile antrenmanlara başlayacak.


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Davinson Sanchez galatasaray Şampiyonlar Ligi

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