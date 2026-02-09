Davranışı alkış alan Oğulcan Ülgün: 'Keşke bizim gösterdiğimiz karakteri...'

Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Oğulcan Ülgün, "Mert Müldür, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Ofsaytı o bozuyor sanırım. Orada gol atmak bize yakışmazdı. Ona ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum. Keşke bizim gösterdiğimiz karakteri... Neyse, konuşmak doğru olmaz. Ceza almak istemiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.

Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.