Sadettin Saran'dan transfer açıklaması: 'Benim de hocamızın da...'

9.02.2026 22:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final" dedi.

Transfer dönemiyle ilgili gelen soruya cevap veren ve transferleri hep birlikte yaptıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Saran, "Seçilmeden önce de seçildiğimizde de tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var" diye konuştu.

"BİZ SAHAYA ODAKLANDIK"

"Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz" diyen Sadettin Saran, Erman Toroğlu'nun iddiasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız" yanıtını verdi.

KANTE AÇIKLAMASI

Sadettin Saran, son olarak, "Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, gülerek, "Kante'yi iyi buldum" yanıtını vrdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #Sadettin Saran

