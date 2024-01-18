Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:53

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:53

Sırp eski basketbolcu ve antrenör Dejan Milojevic, 46 yaşında ayatını kaybetti. Peki, Dejan Milojevic kimdir, nereli? Dejan Milojevic neden öldü? Dejan Milojevic hangi takımlarda oynadı?

DEJAN MİLOJEVİC KİMDİR?

Dejan Milojevic, 15 Nisan 1977 yılından Belgrad'da büyüdü. 13 yaşında organize basketbola başladı ve 1990 yılında orada oynayan bir arkadaşı aracılığıyla KK Tašmajdan gençlik kategorilerine kaydoldu. KK Tašmajdan'ın gençlik sisteminde başlayan genç Milojevic, 1991'de OKK Beograd 16 yaş altı takımına karşı 202-52 (16 yaş altı) galibiyetinde 141 sayı atarak kendi yaş grubunu hızla domine etmeye başladı.

Milojevic, 1994'ten 2009'a kadar profesyonel olarak uzun forvet olarak oynadı ve FR Yugoslavya / Sırbistan ve Karadağ ligi takımları Beovuk , FMP , Buducnost ve Partizan'ın yanı sıra Pamesa Valencia'da forma giydi . İspanya ve Türkiye'de Galatasaray . Üst üste üç kez Adriyatik Ligi'nin En Değerli Oyuncusu seçildi . Milojevic Sırbistan -Karadağ milli takımında forma giydi ve 2001'de EuroBasket'te altın madalya kazandı .

2009'da profesyonel basketbolu bıraktıktan üç yıl sonra Milojevic, Adriyatik Basketbol Birliği'nin ( ABA) Mega Basket takımının baş antrenörü oldu . Orada geleceğin NBA All-Star'ına ve NBA MVP'si Nikola Jokic'e koçluk yaptı . 2015-16 sezonunda Mega'ya ilk kupaları olan Sırbistan Kupası'nda ve ilk ABA Ligi finallerinde koçluk yaptı. 2021'de Buducnost ile Karadağ Ligi ve Karadağ Kupası şampiyonluğunu kazandı .

Milojevic, kulüp antrenörlüğünün yanı sıra, Aralık 2019'dan Eylül 2021'e kadar Sırbistan milli takımında koçluk yaptı ve baş antrenör Igor Kokoškov'a yardımcı oldu .

DEJAN MİLOJEVİC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Oyuncu olarak:

1994–1998 Beovuk

1998–2000 FMP

2000–2004 Buducnost

2004–2006 Partizan

2006–2008 Pamesa Valensiya

2008–2009 Galatasaray'ın

2009 Partizan

Antrenör olarak:

2012–2020 Mega Sepet

2021 Buducnost

2021 – 2024 Golden State Warriors (asistan)

DEJAN MİLOJEVİC NEDEN ÖLDÜ?

16 Ocak 2024'te Milojevic, Salt Lake City restoranında Warriors antrenörleri ve oyuncu arkadaşlarıyla yemek yerken kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı Milojevic 17 Ocak 2024'te 46 yaşında öldü.