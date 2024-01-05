Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:23

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:23

Tv8’de başlayan Aşka Düşman dizisinin kadrosu belli oldu. Aşka Düşman dizisinde Doktor Uygar karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu izleyenlerin dikkatini çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında? Cem Yiğit Üzümoğlu nereli? Aşka Düşman Doktor Uygar kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu 1 Mart 1994’te İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan Cem Yiğit Üzümoğlu, Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Birçok tiyatro oyununda yer aldı. Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Troas" ile "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü"ne layık görüldü. Genç oyuncu 2018 yılında ''Troas'' ve ''Kalp'' oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği ''Evlat'' isimli oyunda rol almaktadır.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun kariyeri

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde canlandırmış olduğu ''Hakan Şahin'' rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürmüştür. Üzümoğlu dizideki performansıyla çok beğenilmiştir. 2018 yılında Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız dizisinde ''Emir'' karakterini canlandırmıştır. elevizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde canlandırmış olduğu ''Hakan Şahin'' rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürmüştür. Üzümoğlu dizideki performansıyla çok beğenilmiştir. 2018 yılında Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız dizisinde ''Emir'' karakterini canlandırmıştır.