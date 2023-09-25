Dele Bashiru'dan galibiyet açıklaması... 'Hepimiz kahraman olduk'
Hataysporlu Dele Bashiru, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bashiru, "Sahada; takımımız, Hatay ve hocamız için gereğini yaptık. Ben kahraman olmadım. Biz hepimiz birlikte kahraman olduk" ifadelerini kullandı.
Hatayspor'da Dele Bashiru, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Bashiru, "Karşımızda çok iyi bir takım vardı. Hafta içi çok çalıştık. Volkan Hocamız da analizleri gösterdi ve kazanacağımızı söyledi. Sahada; takımımız, Hatay ve hocamız için gereğini yaptık. Ben kahraman olmadım. Biz hepimiz birlikte kahraman olduk" dedi.
"KİMSEYİ DUYAMADIM"
Bashiru, attığı galibiyet golünün ardından Volkan Demirel'in kendisine bir şey söyleyip söylemediğine yönelik gelen soruya, "Golden sonra herkes üstüme çıktı. Kimseyi duyamadım. Belki daha sonra Volkan Hoca bir şeyler söyler" cevabını verdi.
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