Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu seçildi!

Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, kulübünde ayın oyuncusu seçildi.

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu seçildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:31

Beşiktaş'tan sezon başında satın alma opsiyonlu Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Genç futbolcu, kulübünde ayın futbolcusu seçildi.

RİO AVE PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibi ile 30 maça çıkan genç orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Demir Ege Tıknaz #Ayın oyuncusu #Rio Ave

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