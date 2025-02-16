Rio Ave'ye puanı Demir Ege Tıknaz getirdi!

Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Rio Ave, Portekiz Ligi'nin 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı AVS ile 1-1 berabere kaldı.

Rio Ave'ye puanı Demir Ege Tıknaz getirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:09

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Rio Ave, sahasında AVS ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

AVS, John Mercado'nun attığı golle 32. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

DEMİR EGE SKORU EŞİTLEDİ

Rio Ave, , Beşiktaş'tan kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın 62. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Rio Ave'de golü atan Demir Ege Tıknaz, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikada sarı kart gördü ve 86. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Rio Ave 26, AVS 19 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Rio Ave, Estoril ile deplasmanda karşılaşacak. AVS, sahasında Sporting'i ağırlayacak.


Etiketler: #Demir Ege Tıknaz #Rio Ave #Avs Futebol #portekiz ligi

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