Gaziantep-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:05

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı yenerek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi mağlup ederek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.

Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Cauşler, Toşça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet Demir

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Zajc, Gustavo,Osayi, Rossi, Mesut, Serdar