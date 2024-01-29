Demokratik Kongo kazandı, Trezeguet geri göndü
Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Demokratik Kongo penaltılara giden maçta Mısır'ı devirdi.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu karşılaşmasında Demokratik Kongo normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden maçta Mısır'ı 8-7 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Demokratik Kongo'nun golünü 37. dakikada Meschak Elia, Mısır'ın golünü 45+1. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti.
Demokratik Kongo'da forma giyen, Arthur Masuaku ve Cedric Bakambu bu sonuçla yoluna devam ederken, Mısır forması giyen Trezeguet turnuvaya veda etmiş oldu.
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