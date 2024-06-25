Denis Dragus kimdir, kaç yaşında, nereli? Denis Dragus hangi mevkide oynuyor?
Denis Dragus Trabzonspor'a transfer oldu. Rumen futbolcu geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü ile çıktığı 35 maçta 15 gol ve 1 asist ile oynamıştı. Peki, Denis Dragus kimdir, kaç yaşında, nereli? Denis Dragus hangi mevkide oynuyor?
Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı. Trabzonspor Kulübü, 24 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Denis Mihai Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Peki, Denis Dragus kimdir, kaç yaşında, nereli? Denis Dragus hangi mevkide oynuyor?
DENİS DRAGUS KİMDİR?
Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Viitorul Constana kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla R. Standard de Liège, Crotone, Genoa, Gaziantep kulüplerinde oynadı.
Standard de Liège kulübünden kiralık olarak FK Gaziantep takımına gitti.
Forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcu, şimdi ise Trabzonspor ile anlaştı.
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