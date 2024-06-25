Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Rafa Silva, sosyal medyada birçok Beşiktaşlı futbolseverin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı iddia edilen Rafa Silva'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in yıldız oyuncuyu İstanbul'a getireceği belirtildi. Peki, Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
RAFA SİLVA KİMDİR?
Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 yılında dünyaya geldi. Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga, Braga B kulüplerinde oynadı.
31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon Euro bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu.
İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır.
Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir.
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