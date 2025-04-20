Deniz Naki'den Burak Süleyman'a tehdit: 'Kendini en güvende hissettiğin anda..'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:04

TFF 1. Lig’in 35. haftasında Diyarbakır’da oynanan Amedspor - Çorum FK mücadelesi, saha dışı gelişmelerle gündeme oturdu. Maçın ardından yaşanan gerilim, sosyal medyada da devam etti.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Amedspor, Çorum FK’yi 1-0 mağlup etti. Ancak müsabakanın skoru kadar, sahadaki gerginlik de dikkat çekti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman’a tribünlerden yabancı madde atıldı. Bu duruma sinirlenen Süleyman, Amedspor tribünlerine dönerek bazı el kol hareketleri yaptı ve sözlü tepkilerde bulundu.

DENİZ NAKİ, BURAK SÜLEYMAN'I TEHDİT ETTİ

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bir dönem Amedspor forması giyen eski futbolcu Deniz Naki de konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Naki, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan Burak Süleyman’ı hedef aldı. “Kendini en güvende hissettiğin anda seni bulacağım” ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Süleyman’a yönelik tehdit içeren cümleler dikkat çekti.

Naki’nin kullandığı sert dil sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, olayın hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.

Karşılaşmada yaşanan olaylara dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili disiplin kurullarının nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.