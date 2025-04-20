Deniz Naki'den Burak Süleyman'a tehdit: 'Kendini en güvende hissettiğin anda..'
Amedspor'a 1-0 kaybeden Çorum FK'de Burak Süleyman'ın tribünlere yaptığı hareket gündem olmuştu. Amedspor'da da forma giyen eski futbolcu Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Süleyman'ı tehdit etti.
TFF 1. Lig’in 35. haftasında Diyarbakır’da oynanan Amedspor - Çorum FK mücadelesi, saha dışı gelişmelerle gündeme oturdu. Maçın ardından yaşanan gerilim, sosyal medyada da devam etti.
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Amedspor, Çorum FK’yi 1-0 mağlup etti. Ancak müsabakanın skoru kadar, sahadaki gerginlik de dikkat çekti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman’a tribünlerden yabancı madde atıldı. Bu duruma sinirlenen Süleyman, Amedspor tribünlerine dönerek bazı el kol hareketleri yaptı ve sözlü tepkilerde bulundu.
DENİZ NAKİ, BURAK SÜLEYMAN'I TEHDİT ETTİ
Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bir dönem Amedspor forması giyen eski futbolcu Deniz Naki de konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Naki, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan Burak Süleyman’ı hedef aldı. “Kendini en güvende hissettiğin anda seni bulacağım” ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Süleyman’a yönelik tehdit içeren cümleler dikkat çekti.
Naki’nin kullandığı sert dil sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, olayın hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.
Karşılaşmada yaşanan olaylara dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili disiplin kurullarının nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Spor Haberleri
- Chelsea, Fulham deplasmanında
- NBA'de play-off'lar başladı: İlk sürpriz geldi!
- Fenerbahçe maçına Hollandalı VAR!
- Fenerbahçe'nin rakibi VakıfBank
- Galatasaraylı yöneticiden Erden Timur müjdesi!
- Eski Amedsporludan Burak Süleyman'a tehdit!
- 'Takımın aklı sahada değil'
- 'Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?'
- Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
- Roma'dan 17 maçlık müthiş seri!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- 'O dolduramadıkları yeri biz doldurduk'
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Erdoğan'dan '1 artı 1' açıklaması
- Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
- Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!