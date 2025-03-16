Erzurumspor, Amedspor'a geçit vermedi: 6 maçlık serisi sona erdi!
Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amedspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Amedspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor konuk olduğu Amedspor'u 2-1 mağlup etti.
Erzurumspor'da galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Tonio Teklic ve 76. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.
Ev sahibi Amedspor'un tek golü ise 54. dakikada Daniel Masquera'dan geldi.
6 MAÇ SONRA YENİLDİ
Amedspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte son buldu. Erzurumspor ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 51 yaparak ligde 3. sıraya yükseldi. Amedspor aldığı yenilgi ile birlikte 43 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.
Amedspor gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Manisa FK'yi konuk edecek.
Etiketler: #erzurumspor #Amedspor #TFF 1. Lig
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