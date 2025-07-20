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Deniz Öncü Çekya'dan istediğini alamadı

Deniz Öncü Çekya'dan istediğini alamadı

20.07.2025 17:00:00
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AA
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Deniz Öncü Çekya'dan istediğini alamadı

Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası sezonun Çekya'da koşulan 12. ayağında damalı bayrağı 13. sırada geçti.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya ayağında 13. oldu.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı olan Çekya Grand Prix'si, Brno Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.

ABD'li sürücü Joe Roberts damalı bayrağı ilk sırada geçerken, Belçikalı Barry Baltus ikinciliği, İspanyol Manuel Gonzalez üçüncülüğü elde etti.

3 PUANLA AYRILDI

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü ise 21. cepten start aldığı yarışı 13. sırada bitirdi ve 3 puan aldı.

Gonzalez'in 188 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında Deniz, 100 puanla 6. sırada bulunuyor.

Moto2'de sezonun 13. yarışı, 17 Ağustos'ta Avusturya'da yapılacak.

İlgili Konular: #Deniz Öncü #Çekya #Moto2 Dünya Şampiyonası

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