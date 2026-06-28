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Deniz Öncü Hollanda'da kaza yaparak yarış dışı kaldı!

Deniz Öncü Hollanda'da kaza yaparak yarış dışı kaldı!

28.06.2026 16:11:00
Güncellenme:
AA
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Deniz Öncü Hollanda'da kaza yaparak yarış dışı kaldı!

Deniz Öncü, Hollanda'da koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışında kaza yaparak yarış dışı kaldı.
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Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.

Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.

KAZA YAPARAK YARIŞ DIŞI KALDI

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

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