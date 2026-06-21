Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toprak Razgatlıoğlu Çekya Grand Prix'sinde 14. sırada

Toprak Razgatlıoğlu Çekya Grand Prix'sinde 14. sırada

21.06.2026 16:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Toprak Razgatlıoğlu Çekya Grand Prix'sinde 14. sırada

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Çekya Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı Çekya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırada bitirdi.

Sezonun 9. yarışı, Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Kariyerinde 7 kez MotoGP şampiyonluğu yaşayan Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura, liderin 0.421 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 2.255 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 25.806 saniye arkasında bitirerek 14. sırayı aldı.

Sezonun 10. etabı Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 172

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157

4. Marc Marquez (İspanya): 140

5. Ai Ogura (Japonya): 134

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #motogp #Çekya

İlgili Haberler

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağının sprint yarışında damalı bayrağı 11. geçen isim oldu.
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak? Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.