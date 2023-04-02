Deniz Öncü kazaya rağmen yılmadı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yapmasına rağmen yarışı tamamlamayı başardı.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:36
Deniz Öncü kazaya rağmen yılmadı
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Arjantin ayağında lider götürdüğü yarışta üçüncü turda virajda kayarak kaza yaptı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla Termas de Rio Hondo Pisti'nde 18 tur üzerinden koşulan Arjantin Grand Prix'sine ikinci cepten başladı.

Deniz Öncü

ÜÇÜNCÜ TURDA KAZA YAPTI

Yarışın ilk turlarında birinciliğe yükselen Deniz Öncü, üçüncü turda lider pozisyonda girdiği virajda kayarak kaza yaptı. Kazadan sonra hemen motosikletini kaldıran Deniz, her şeye rağmen yarışa devam etti ve mücadeleyi 24. sırada tamamladı.

Yarışı, Leopard takımı pilotu Tatsuki Suzuki birinci, MT Helmets-MSI ekibinden Diogo Moreira ikinci, CIP Green Power ekibinden Andrea Migno ise üçüncü sırada bitirdi.


Deniz Öncü moto3 dünya şampiyonası Arjantin

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