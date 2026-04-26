Deniz Öncü, Moto2 İspanya Gp'sini 13. basamakta bitirdi

26.04.2026 15:55:00
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya Grand Prix'sinde 13. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sinde 13. oldu.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'ndeki yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, ELF Marc VDS takımı adına yarışa 19. cepten başladığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi.

Avustralyalı pilot Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı, Le Mans Pisti'nde 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

