Deniz Öncü, Portekiz'de mekanik problem yaşadığı yarışı 10. bitirdi

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, 10. oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:00
Deniz Öncü, Portekiz'de mekanik problem yaşadığı yarışı 10. bitirdi
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında, mekanik problem nedeniyle pit yolundan başladığı yarışı 10. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, FIM Moto3 sınıfında genç sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla sezonun ilk yarışında Algarve Pisti'ne çıktı.

Yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarışa pit yolundan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, 10. oldu ve puan almayı başardı.

Yarışı, Red Bull KTM Tech3 takımından Daniel Holgado kazanırken BOE Motorsports ekibinden David Munoz ikinci, MT Helmets-MSI takımından Diogo Moreira ise üçüncü sırada yer aldı.


Türkiye Motosiklet Federasyonu uluslararası motosiklet federasyonu Deniz Öncü

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