Deniz Öncü’den son virajda unutulmaz zafer

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda Avusturya Grand Prix’sini birinci sırada tamamladı. Red Bull Ring’de gerçekleşen yarışa üçüncü sırada başlayan ve sıralama turlarındaki en hızlı isimlerden olan Öncü, son tura 3. girmesine son virajda yaptığı atakla, ikinci Holgado’nun 5 salise önünde birinciliği elde etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:41
Deniz Öncü’den son virajda unutulmaz zafer
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Moto3’te verdiği başarılı mücadeleyle son zamanlarda sıklıkla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Avusturya yarışını ilk sırada bitirdi. 

Hafta sonu boyunca antrenmanlar dahil en iyi süreleri yapan sporculardan biri olan ve yarışa üçüncü sırada başlayan Deniz, yarış boyunca ön grupta ilerledi. Red Bull sporcusu, son virajda ikinci sırada bulunan Sasaki ve Holgado’yu geride bırakarak birinci sırayı elde etmeyi başardı.

Deniz, bu sonuçla bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Moto3 Dünya Şampiyonası’nda bir sonraki etap 3 Eylül’de Barcelona’da koşulacak.


Deniz Öncü moto3 dünya şampiyonası Avusturya

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