Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen Edgar Ie'den flaş sözler: Yarı yolda bıraktılar

08 Mart 2022 Salı, 09:52

Trabzonspor'da sakatlık geçirdikten sonra sözleşmesi feshedilen Edgar Ie İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gineli asıllı Portekizli stoper, Trabzonspor'un kendisini yarı yolda bıraktığını söyleyerek ülkesinde ameliyat olmayı tercih ettiği için ortada kaldığını söyledi.

Gineli futbolcu verdiği demeçte "Trabzonspor'da mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ancak Portekiz'i tercih ettim. Onay verdikten sonra bunu şart koşup Türkiye'de sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ya da İngilizcem iyi olmadığı için kendimi rahat hissetmedim ve bir tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim. Beni yarı yolda bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDUK"

Sakatlık süreci öncesi Trabzonspor'la yeni sözleşme üzerinde görüştüklerini ifade eden Edgar, "Futbolun acı gerçeği. Üstelik sakatlanmadan önce sözleşmemi yenilemek üzereydim. Şu anda iyileşme sürecindeyim ve iki ay içinde hazır olmayı umuyorum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum" açıklamasını yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜ

İspanyol gazetesine verdiği demeçte Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu olarak Kerem Aktürkoğlu'nu gösteren Edgar, "Çok yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontra ataklara iyi çıkıyor, çok genç ve tekniği de çok iyi" sözlerini kullandı.