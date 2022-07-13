Denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş yaşamını yitirdi
18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) apranti Uğurcan Demirbaş'ın 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Demirbaş'ın Mudanya’da denizde at yüzdürürken boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Toplamda 85 yarışta at binen Demirbaş, 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla birincilik elde etmişti.
TJK resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş’ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
2004 yılında Ardahan’da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi Hipodromu’nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla elde etmişti."
Aprantimiz Uğurcan Demirbaş’ı kaybettikhttps://t.co/pM3ESNf1zO pic.twitter.com/IkiRi8P24a— Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) July 13, 2022
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