Denizli'de çılgın maç: 7 gol atıldı!
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, kendi sahasında İstanbulspor'u mağlup ederken karşılaşmada toplam 7 gol kaydedildi.
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan maçta kazanan 4-3'lük skorla Denizlispor oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 73. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 40. dakikada İlhan Depe ve 70. dakikada Tiago Lopes kaydetti.
16 DAKİKADA HAT-TRICK
Konuk İstanbulspor'un 3 golü de Eduard Rroca'dan geldi. 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 28, 39 ve 44. dakikalarında fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Denizlispor, 39 puana yükseldi. 7 maç sonra kaybeden İstanbulspor 54 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
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