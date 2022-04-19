Denizli'de çılgın maç: 7 gol atıldı!

19 Nisan 2022 Salı, 20:37

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan maçta kazanan 4-3'lük skorla Denizlispor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 73. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 40. dakikada İlhan Depe ve 70. dakikada Tiago Lopes kaydetti.

16 DAKİKADA HAT-TRICK

Konuk İstanbulspor'un 3 golü de Eduard Rroca'dan geldi. 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 28, 39 ve 44. dakikalarında fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Denizlispor, 39 puana yükseldi. 7 maç sonra kaybeden İstanbulspor 54 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.