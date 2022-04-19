Galatasaray'dan 'seçim iptal' kararına itiraz!
Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim için mahkemeden tedbir kararı geldi. Bu gelişme sonrası seçim iptal oldu. Galatasaray Kulübü ve Divan Kurulu, mahkemeye başvurarak bu kararın kaldırılmasını istedi.
Galatasaray, 30 Nisan'daki başkanlık seçimlerine tedbir kararı konması üzerine yeni bir adım attı.
Galatasaray Spor Kulübü ve Divan Kurulu, tedbirin kalkması için mahkemeye itirazını yaptı.
Mahkeme, Galatasaray'ın itirazını cuma günü saat 11.00'deki duruşmada görüşecek.
Galatasaray Kulübü'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Değerli Galatasaraylılar,
26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.
Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.
Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla"
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