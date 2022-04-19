Galatasaray'da iptal kararının ardından Eşref Hamamcıoğlu konuştu: Gerekirse imza toplanır, bu seçim yapılır

19 Nisan 2022 Salı, 15:31

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. Seçim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. İstifa kararı alınması halinde, seçimin haziran ayında olması bekleniyor.

Yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"GALATASARAY ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR"

Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Bugün bir Galatasaray genel kurulunun üyesinin müracaatı üzerine 10. Asliye Hukuk Mahkemesi seçimli Genel Kurul'un iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunu şaşkınlıkla karşıladığımı ifade etmek isterim. Bu konuyla alakalı kulüpteki ilgililerle bir toplantımız olacak. Sayın divan başkanımızın daveti üzerine bu konuyu değerlendireceğiz. Ama Galatasaray üzerine oyunlar oynanıyor. Ben yıllarını Galatasaray'a vermiş, 40 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak çok endişeliyim. Ama Galatasaray camiası sağduyusuyla buna prim vermeyecektir. Sonuç olarak Genel Kurul yapıldı ve birtakım kararlar alındı. Akabinde sayın yönetim kurulumuz erken seçim yapma kararı aldı. Dolayısıyla bir mahkeme kararı yoluyla Genel Kurul'da alınan kararların iptal edilmesi Seçimli Genel Kurul'un iptal edilmesini gerektirmez diye düşünüyoruz. Çünkü iki tane farklı tüzük maddesi var. Yönetim kurulunda alınan bir kararın, Genel Kurul kararına bağlanarak iptal edilmemesi lazım. Dolayısıyla biz Galatasaraylıların tepkisi bunadır. Diğer başkan adayı sayın Metin Öztürk ne düşünüyor bilmiyorum ama biz bu işin sorumluluğunu almak üzere yola çıktık. Galatasaray'ın Genel Kurul iradesine, alınan kararlara hukuk yoluyla, vilayet yoluyla müdahale edilmesini biz kabul edemiyoruz. Bu çok masum bir oyun değil" dedi.

"GEREKİRSE İMZA TOPLANIR, SEÇİM YAPILIR"

Hamamcıoğlu, "Bu Galatasaray'ın içindeki bir çatışma da olabilir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların birtakım kişisel ve grup beklentilerinin karşılanmamış olmasından da kaynaklanabilir. Ama bir gerçek var Galatasaray'ın genleri, DNA'sı bu tür müdahalelere müsaade etmez. Şimdi bu müdahale yoluyla mevcut yönetim, kendi almış olduğu erken seçim kararına rağmen Galatasaray Spor Kulübü yönetimine devam edemez. Buna hiç kimse izin vermez. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele edeceğim. O yüzden biz böyle müdahalelere Galatasaray olarak pabuç bırakmayız. Genel kurul üyeleri sağduyuyla bunu değerlendirecektir. Gerekirse imza toplanır, bu seçim yapılır. Ne zaman olur bilmem ama bir gerçek var olan Galatasaray'a oluyor."