Denizlispor deplasmanda 1 puanı kurtardı!

Denizlispor, TFF 3. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale FK ile 1-1 berabere kaldı.

Denizlispor deplasmanda 1 puanı kurtardı!
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:44

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra üst üste 3 mağlubiyetle amatöre düşme hattına yaklaşan Denizlispor, Kırıkkale FK deplasmanında 1-1'lik beraberliği son anlarda kurtararak teselli buldu.

Bu yıl tamamen gençlerden oluşan kadroyla mücadele etmek zorunda kalan yeşil-siyahlı ekip, Kırıkkale'de beraberliği 89'uncu dakikada Emre Burgaz'ın golüyle yakalayıp kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor bu sonuçla grupta 7 puana ulaşıp düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Denizli sezonun ilk ve tek galibiyetini birinci haftada evinde almıştı.


Etiketler: #denizlispor #Kırıkkale FK #TFF 3. Lig

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