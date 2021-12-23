Denizlispor gole hasret

23 Aralık 2021 Perşembe, 11:40

Denizlispor, daha önce yeni transferlerinin çoğundan yoksun çıktığı sezonun ilk 3 haftasında da gol atamayıp puan alamayarak 3'te 0 çekmişti. Moral arayan Denizli'de cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak deplasman maçı öncesi sakatlar da çoğaldı.

SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Muğdat, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, İlhan, Okan Derici'nin sakat olduğu, Onazi'nin ayrıldığı yeşil-siyahlılarda Kevin Mayi, kaleci Stachowiak ve Bünyamin'de sakatlar kervanına katıldı.

Stoper Hakan ise maske ile oynuyor.

