Denizlispor gole hasret
Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalıp ilk yarının son haftasına düşme hattında giren Altaş Denizlispor, son 3 maçtır gol dahi atamadı. Özellikle ileri uçtaki oyuncularının sakatlık problemleriyle boğuşan yeşil-siyahlılar, 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 biten Nasadoge Menemenspor randevularını golsüz geçti.
Denizlispor, daha önce yeni transferlerinin çoğundan yoksun çıktığı sezonun ilk 3 haftasında da gol atamayıp puan alamayarak 3'te 0 çekmişti. Moral arayan Denizli'de cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak deplasman maçı öncesi sakatlar da çoğaldı.
SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Muğdat, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, İlhan, Okan Derici'nin sakat olduğu, Onazi'nin ayrıldığı yeşil-siyahlılarda Kevin Mayi, kaleci Stachowiak ve Bünyamin'de sakatlar kervanına katıldı.
Stoper
Hakan ise maske ile oynuyor.
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