Denizlispor, rahat nefes aldı! Kocaelispor 1-5 Altaş Denizlispor
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor’a 5-1 mağlup oldu.
Spor Toto TFF 1. Lig’in 30. haftasında Kocaelispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip 5-1’lik galibiyetle kritik 3 puana ulaşan taraf oldu.
Ligde kalma yarışındaki iki takımın mücadelesinin ardından Kocaelispor 33 puanla 16. sıraya geriledi ve küme düşme hattına girdi.
Denizlispor ise 33 puanla 15. sıraya yükselmeyi başardı.
Kocaelispor önümüzdeki hafta Bursaspor deplasmanına gidecek. Denizlispor ise evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak.
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