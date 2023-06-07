Denizlispor'a hacze giden memurlar çay içip geri döndü

Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:09

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:09

Spor Toto 1. Lig'de yaşadığı maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'un başı alacaklılarla derde girdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten alacaklı olan eski yöneticiler, futbolcular, sağlık ekibi ve personel ödeme yapılmayınca, yasal yollardan alacaklarını tahsil işlemi için düğmeye basmışlardı.

İlk icra takibi, kulüp doktoru Ahmet Edremit'ten geldi. Başkan Ali Çetin döneminde Süper Lig'e çıkıldığı dönemde taahhüt edilen şampiyonluk primi olan 300 bin TL ve diğer alacakları ödenmeyen Doktor Ahmet Edremit, avukatı aracılığıyla haciz işlemi başlattı.

HACİZ MEMURLARI BİR ŞEY BULAMADI

Takımda bu sezon da görev yapan Edremit'in icra takibi başlatması yönetimde şok etkisi oluşturdu. Uzun yıllardır kulüpte çalışan Ahmet Edremit'in avukatı aracılığıyla Denizlispor Kulübü'ne gelen haciz memurları, kulübün üzerine kayıtlı para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri dönmek zorunda kaldılar.

Onlarca futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu Denizlispor'un, önümüzdeki günlerde de icra tehdidi ile karşı karşıya kalması muhtemel gözüküyor.

MUSTAFA YUMLU'YA 5 MİLYON TL BORÇ

Denizlispor'un, Süper Lig kadrosunda yer alan futbolculardan Mustafa Yumlu'ya iki yıldır ödenmeyen borç da iyice kabardı. Eski kaptana olan borcun faizleriyle birlikte 5 milyon TL'ye ulaştığı gelen bilgiler arasında.

Yönetim eski kaptanına olan borcu eritmek için kaynak arayışını sürdürürken, diğer futbolcu alacakları da kulübün üstünde büyük bir kambur oluşturuyor 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 57 maçta Denizlispor forması giyen Yumlu, 3 gol kaydetmişti.