Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:16

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:16

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haber geldi.

FRED VE İSMAİL YÜKSEK TAKIMLA ÇALIŞTI

NTV Spor'un haberine göre, sarı lacivertli ekipte sakatlıklarını tamamen atlatan Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı bulunan diğer oyuncuların son durumu ise şu şekilde:

An itibarıyla bireysel çalışan Joshua King'in ise cuma günü takımla çalışması planlanıyor.

MICHY BATSHUAYI

Sakatlığını atlatmak üzere olan Michy Batshuayi ise bugün koşulara başladı.

ALEXANDER DJIKU

Son maçta ağrısı olan Alexander Djiku da bugünkü antrenmanda koşulara başladı.

MERT HAKAN YANDAŞ

Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ise detaylı tetkikten geçecek.