Deplasmanda ikinci kayıp
Fenerbahçe, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Samsunspor’la 2-2 berabere kaldı. SarıLacivertliler, iki kez öne geçmesine karşın skoru koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sezonki ikinci deplasman beraberliğini alan F.Bahçe, Göztepe’ye de dış sahada puan yitirmişti.
İRFAN AÇIKLAMASI
F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho maç öncesi İrfan Can’ın yedek kalmasıyla ilgili soruya, “Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic’i unutuyorsunuz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık” yanıtını verdi.
PENALTI BEKLEDİLER
75. dakikada Holse’nin ceza sahasına gönderdiği pasa Laura’nın sağ ayağıyla yaptığı vuruş Amrabat’tan döndü. Samsunsporlu futbolcular, topun Faslının eline çarptığını belirtip penaltı bekledi. Ancak hakem M.Ali Metoğlu, ‘devam’ dedi.
Etiketler: #fenerbahçe #samsunspor
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