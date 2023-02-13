Milli sporcu Cemal Kütahya'dan kötü haber

Milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın oğlu Çınar Kütahya ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 23:04
Milli sporcu Cemal Kütahya'dan kötü haber
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Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım'ın kaptanı Cemal Kütahya'nın, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal.

Biz senden razıyız, seni unutmayacağız."


Cemal Kütahya Çınar Kütahya kahramanmaraş deprem

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