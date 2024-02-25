Fernando Santos'tan Galatasaray yanıtı: 'Bizim için önemli olan...'
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, mücadele öncesi görüşlerini aktardı. Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Portekizli hoca, "Her maç bizim için aynı önemde. Herkes bunu biliyor. O maçlara sonra bakarız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor maçından önce açıklamalarda bulundu.
Fernando Santos, "Çok farklı hazırlanmadık. Büyük bir ciddiyetle hazırlandık. Önemli olan, Konyaspor maçındaki ikinci yarıdaki performansı göstermemiz. Her rakibe aynı şekilde hazırlanmalıyız. O yüzden bugün yüksek konsantrasyon ile oynamak zorundayız. Konyaspor karşısındaki maçın ikinci yarıdaki performansını göstermeliyiz" dedi.
SANTOS'TAN GALATASARAY YANITI
Portekizli teknik direktör, sözlerine, "İstanbulspor son maçını 2-2 bitirdi. Maçı bırakmayan bir takım. Oyuncularımızın yüksek konsantrasyonda olması gerekiyor" diye devam etti.
Santos, kadroda bazı oyuncuların kart sınırında yer alması ve bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Öyle bir durumu düşünmüyoruz. Her maç bizim için aynı önemde. Herkes bunu biliyor. O maçlara sonra bakarız, bizim için önemli olan bugün" cevabını verdi.
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