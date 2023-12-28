Derbi öncesi Faslı yıldızdan Galatasaray'a kötü haber!
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in maç kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Galatasaray'a Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi kötü haber geldi.
NTV Spor'un haberine göre; şikayetleri devam eden Hakim Ziyech, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanacak maçın geniş kadrosundan çıkarıldı.
Hakim Ziyech
Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Suudi Arabistan'ta oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
DAVİNSON SANCHEZ DE OYNAMAYACAK
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in de takımını yalnız bırakan bir diğer isim olacağı iddia edildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.
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