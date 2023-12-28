Derbi öncesi Faslı yıldızdan Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:01

Galatasaray'a Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi kötü haber geldi.

NTV Spor'un haberine göre; şikayetleri devam eden Hakim Ziyech, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanacak maçın geniş kadrosundan çıkarıldı.

Hakim Ziyech

Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Suudi Arabistan'ta oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

DAVİNSON SANCHEZ DE OYNAMAYACAK

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in de takımını yalnız bırakan bir diğer isim olacağı iddia edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.