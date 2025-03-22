Eski milli yıldızdan Arda Güler bombası: 'Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var'
Hasan Şaş, Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şaş, Arda Güler için Galatasaray iddiasında da bulundu.
Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in son durumunu Hasan Şaş değerlendirdi. Şaş, milli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir Galatasaray iddiasında bulundu.
Hasan Şaş
Hasan Şaş'ın Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor.
Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var.
Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır.
Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum.
Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya."
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