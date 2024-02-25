Derbi öncesi Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı.
Siyah-beyazlı takıma bu maçta kötü haber geldi.
FERNANDES'TEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele 3 Mart Pazar günü oynanacak.
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