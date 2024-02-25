Derbi öncesi Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:45
Derbi öncesi Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı takıma bu maçta kötü haber geldi.

FERNANDES'TEN KÖTÜ HABER  

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele 3 Mart Pazar günü oynanacak.


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