Derbi sonrası Cristian Baroni'den olay tepki: Bu onurlu forma çok ağırdır

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, 4-2’lik Beşiktaş yenilgisinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli oyunculara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:13
Derbi sonrası Cristian Baroni'den olay tepki: Bu onurlu forma çok ağırdır
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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 4-2'lik mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yedi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılan Cristian Baroni, sarı lacivertli kulüpte çıktığı 200 resmi maçta 29 gol 23 asist kaydetmiş ve 2 şampiyonluk yaşamıştı.


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