Derbi sonrası Cristian Baroni'den olay tepki: Bu onurlu forma çok ağırdır

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:13

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:34

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 4-2'lik mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yedi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılan Cristian Baroni, sarı lacivertli kulüpte çıktığı 200 resmi maçta 29 gol 23 asist kaydetmiş ve 2 şampiyonluk yaşamıştı.