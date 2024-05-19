Derbide bir olay daha: Tribüne meşale atıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli taraftarlar, yaktığı meşaleleri Galatasaraylı taraftarların olduğu tribüne atıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 20:38
Derbide bir olay daha: Tribüne meşale atıldı
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zaman zaman tansiyonunun yükseldiği karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları kendileri için ayrılan alanda meşale yaktı.

GALATASARAY TARAFTARININ ÜZERİNE MEŞALE

Karşılaşmanın 53. dakikasında tribündeki Fenerbahçe taraftarları peş peşe meşale yaktı. Fenerbahçe taraftarının yaktığı meşalelerin bir kısmı alt tribünde bulununan Galatasaray taraftarının üzerine atıldı.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Öte yandan karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşlarında topun başına giden Mert Hakan Yandaş birçok kez yabancı maddeler nedeniyle atışı hemen kullanamadı.


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