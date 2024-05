İsmail Kartal'dan derbi açıklaması: 'Tüm yaşananlara rağmen...'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 18:40

Güncelleme: 19.05.2024 - 18:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.

İsmail Kartal, "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Sonuçta baktığınız zaman ilk maç Galatasaray maçında, kendi evimizde birçok sakat ve eksikler vardı. Hangi oyuncularımız nerede ne cezalar aldı, bakmak lazım. Buraya da 6 eksikle geldik. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. 11 tane çok iyi oyuncumuzla oynayacağız. Kulübede bekleyen diğer çubuklu forma giyen oyunculara da şans verebiliriz. Sezon başından bugüne kadar tüm yaşananlara rağmen kazanmak için geldik, en iyisine çalışacağız. Bugün alacağımız 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabiliriz. Galip gelecek gücümüz var. Takımıma güveniyorum. Camiamıza yakışır bir mücadeleyle 3 puan alıp her şeyi son haftaya taşımak istiyoruz" dedi.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ"



İsmail Kartal ayrıca, "Sonuçta elimde yani iki tane kanat oyuncum var, ikisi de sakat. Oraya birini monte etmem gerekiyordu. Takım içinde oraya en yatkın olan, gelmeden önce de oynayan Szymanski'ydi. Onu da denedik. Mecburiyetten bazı şeyleri yapmak zorundayız. Ne olursa olsun ama mecburiyet ama normal şartlarda Fenerbahçe olarak iyi oynayıp 3 puan almak istiyoruz. Bütün düşüncem bu. İnşallah bunu gerçekleştiririz taraftarımızı mutlu ederiz" sözlerini sarf etti.

Kartal, son olarak, "Bizim 3 tane santrforumuz var. Dzeko, Batshuayi, Serdar. Dzeko çok kaliteli, dünya çapında kariyerini kabul ettirmiş biri. Batshuayi da Belçika Milli Takım oyuncusu. İkisi de çok büyük katkılar verdi. Maç maç düşünüyoruz. Bugüne kadar oyuncular ve biz birbirimize saygı gösterdik. İnşallah Batshuayi, sonradan girerse Dzeko atacağı gollerle kazanmamıza katkı verirler" diye konuştu.