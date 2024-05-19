Dev derbide kırmızı kart: Son 3 maçta...

Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:59

Güncelleme: 19.05.2024 - 19:59

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.

Sarı-lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.

FENERBAHÇE 3. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.

- Marcel Tisserand

- Luan Peres

- Alexander Djiku