Dev derbide kırmızı kart: Son 3 maçta...
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Alekander Djiku, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.
Sarı-lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.
FENERBAHÇE 3. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.
- Marcel Tisserand
- Luan Peres
- Alexander Djiku
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