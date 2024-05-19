Galatasaray taraftarından derbide koreografi: Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi!
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar özel bir koreografiye imza attı. Galatasaraylı taraftarlar koreografide Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesinde bulundu.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar dev bir koreografi gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, koreografide Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar mı, mevduat mı?
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- Polise ateş açan kişi öldü
- Yüksek Güvenlik Konseyi 'acil' toplanıyor!
- Arda Güler'den sevgilisi ile paylaşım
- Buğday fiyatlarına dair tahminler belli oldu
- Gözaltına alınmıştı