Galatasaray taraftarından derbide koreografi: Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi!

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar özel bir koreografiye imza attı. Galatasaraylı taraftarlar koreografide Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:17
Galatasaray taraftarından derbide koreografi: Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi!
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar dev bir koreografi gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, koreografide Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.


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