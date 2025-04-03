Derbide burnunu sıkmıştı: Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:04

Güncelleme: 03.04.2025 - 00:04

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Son anlarında saha içinde kavgaya sahne olan maçta 2-1 kazanan Galatasaray kupada yarı finale yükseldi.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları:

"Bence maça çok iyi başladık. Hem attığımız iki gol, hem kaçırdığımız goller, ilk yarıdan 3-4 gol olabilirdi."

"Rakibimizin enteresan bir ofsayt çizgisi vardı golünde. Bundan geride olan pozisyonlara ofsayt kararı verildiğini bile gördük bu ülkede. Çizilen çizgiye inanmıyorum. Ofsayt olduğunu düşünüyorum. Kenarda biz de izliyoruz pozisyonları."

"KAZANMAK POZİTİF BİR ŞEY"

"Bizim de yorgunluğumuzla birlikte rakibin ikinci yarıda hücum ettiği anlar oldu. 3-1 yapsak çok daha erken bitirebilirdik. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Rakibe yaptığımız baskılar, mücadelemiz çok yüksekti. Taraftarlarımızla birlikte maç sonu bir bütün olduk."

"Biz tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bunu Beşiktaş maçında sergileyemedik aslında ama bugün psikolojik olarak kazanmak pozitif bir şey. Oyun olarak da bence çok üstündük."

JOSE MOURINHO İLE YAŞANANLAR

"Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım."