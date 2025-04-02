Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ilk tepki!
Galatasaray, maçın ardından Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Jose Mourinho'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar maçın önüne geçti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
GALATASARAY'DAN MOURİNHO'YA TEPKİ
Okan Buruk, Mourinho'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı.
Galatasaray ise derbinin ardından yaptığı paylaşım ile Mourinho'ya tepki gösterdi.
SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ! ?? pic.twitter.com/kCjWSdxJG2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
Etiketler: #jose mourinho #okan buruk #galatasaray #fenerbahçe
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