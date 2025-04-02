Derbide Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale!
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk'a müdahalede bulundu.
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbiye olaylar damga vurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.
?? Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale! #FBvGS pic.twitter.com/6bqDZRj2CM— A Spor (@aspor) April 2, 2025
Etiketler: #jose mourinho #okan buruk #galatasaray #fenerbahçe
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