Derbide Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale!

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk'a müdahalede bulundu.

Derbide Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:11

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbiye olaylar damga vurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.


Etiketler: #jose mourinho #okan buruk #galatasaray #fenerbahçe

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