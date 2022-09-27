Derbide flaş seyirci kararı!

Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 15:31
Derbide flaş seyirci kararı!
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi flaş bir karar alındı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı belirtildi.

Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Derbi maçının bilet fiyatları şu şekilde:


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