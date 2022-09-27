Derbide flaş seyirci kararı!
Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi flaş bir karar alındı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı belirtildi.
Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Derbi maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Millet İttifak'ı arayı açıyor