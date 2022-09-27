Beşiktaşlı taraftarlardan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a çağrı!

27 Eylül 2022 Salı, 12:18

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı kampında bulunuyor. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından kazandıkları maçın fotoğrafını paylaşırken siyah-beyazlı taraftarlar da Weghorst'a çağrı yapmayı sürdürüyor.

WEGHORST'TAN GOL BEKLİYORLAR

Weghorst'a mesaj atan bazı Beşiktaşlı taraftarlar, "Biz senin bonservisini nasıl alacağız?" sorusunu sorarken, bazı taraftarlar da golcü oyuncudan derbide gol beklediğini dile getirdi ve "Fenerbahçe'ye gol atıp gerçek Beşiktaşlı olmalısın" yorumları dikkati çekti.

WEGHORST, SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM

Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta Weghorst, 3 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Söz konusu haftaları kapsayan süreçte golcü oyuncu skora en fazla katkı yapan isim oldu.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde Wout Weghorst'a talip olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörleri Jorge Jesus'un Wout Weghorst'u istemediğini dile getirmişti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak.